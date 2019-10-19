Balık – 21 Ekim Haftalık Burç Yorumu

21 Ekim haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Venüs ve Neptün’ün etkileşimi ile başlıyoruz. Aşka daha yakın olabilir, daha yaratıcı ve estetik kaygılarınız daha fazla olabilir. Bu hafta güzelleşmek, saç stilinizi değiştirmek veya boyatmak, estetik girişimlerde bulunmak içinde gayet uygun bir hafta.

Bu hafta Güneş, Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular, yurt dışı, eğitim, yayıncılık, tanıtım, reklam, hukuksal konular üzerine olacaktır. Bazılarınız pasaportlarını hazırlayıp yurt dışı seyahat planları yapabilirler, bazılarınız ise mesleki anlamda yeni bir eğitim sürecine giriş yapabilir. Bu dönem mevki, statü sahibi önemli kişilerden harika destekler alabileceksiniz. Hukuksal konular bir sonuca bağlanabilecektir.

Ayrıca bu hafta gökyüzünün iki kötücülü olan Mars ve Satürn kavga halinde olacaklar. Özellikle arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler, dostluk ilişkileri, finans,para, mali durumlar, borçlar, krediler, ödemeler, vergiler, banka işlerinde problemler, sıkıntılar, kötü şans, kriz gibi durumlara işaret etmekte. Arkadaşlarınızla aranız açılabilir, dostluk ilişkileriniz testten geçebilir, mali anlamda çekmeyi planladığınız krediniz reddedilebilir, ödemeleriniz gecikebilir açıkçası.