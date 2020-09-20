Balık – 21 Eylül Haftalık Burç Yorumu

21 Eylül haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş bu hafta Terazi burcuna geçecek ve 1 ay bu burçta seyahat edecek.

Güneş'inde Terazi burcuna geçmesi ile beraber odak noktanız daha çok, krediler, burslar, primler, ortaklaşa kazançlarla elde edilen gelirler, miraslarla ilgili olacaktır. Özellikle bu konularla ilgili sözleşmeler, anlaşmalar, imza gerektiren koşullar gündeme gelebilir. Merkür'de bu hafta Akrep burcuna geçiş yapacak ileri – geri hareketi derken 2 aralığa kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile hayatın felsefesi, yaşam felsefesi hakkında daha çok şey öğrenebilir, deneyimleyebilir, okuyabilir, araştırabilirsiniz. Yabancı kültürler, inançlar hakkında araştırmalar yapabilirsiniz. Bazılarını yurt dışına veya evinden çok uzak mesafelere yolculuk etmek durumunda kalabilir, bazılarınız ise vize, pasaport işlemleri ile ilgilenebilirsiniz.