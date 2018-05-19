Balık – 21 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

21 Mayıs haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş İkizler burcuna geçiyor ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma, tadilat, gayrimenkul alım ve satım konuları ön planda olacak. Bu işlerle ilgilenirken zaman zaman stres ve baskı altında hissedebilirsiniz.

Özellikle iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda güç çekişmelerine dikkat! Hafta boyunca Venüs ile Satürn kavga halinde olacaklar. Özel hayatınızda ayrılıklar söz konusu olabilir. İstediğiniz kişi sizi reddedebilir. Bu hafta hayattan tat almak, keyifle işlerinizi halletmek zor olabilir. Varsa çocuklarınızla iletişim kurmak, onlarla anlaşmakta zor olabilir. Arkadaşlarınızın kalbini kırmamaya özen gösterin, sert eleştirilerde bulunmayın. Merkür/Plüton etkileşimi ile de arkadaşlarınızla yeni para kazanabileceğiniz fikirler üretebilirsiniz. Anlaşmalar, sözleşmeler imzalayabilir, ortaklıklara girişmek için teklifler alabilirsiniz. Fakat 10 gün kadar beklemenizde yarar olduğunu düşünüyorum.