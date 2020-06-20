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Balık – 22 Haziran Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Balık – 22 Haziran Haftalık Burç Yorumu

22 Haziran haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Haziran 20, 2020
Balık – 22 Haziran Haftalık Burç Yorumu
22 Haziran haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Koç burcuna geçiş yapacak ve geri hareketi ileri hareketi derken 6 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. 2. evinizde ilerleyecek olan Mars sizi para, finans, bütçe ile ilgili konularda adeta ateş topuna çevirecek.

Agresyon, sinir, mücadele, motivasyon ve hayatınızda da zafer kazanacağınız alan daha çok para ile ilgili konular olabileceğine işaret etmekte. Cebinizde adeta delik varmışçasına paranız çekilecek, çılgınlar gibi para harcayacaksınız. Ama işin iyi tarafından bakın, kazanabileceksiniz ki harcayacaksınız! Çünkü Mars güçlü olduğu yerde ve kazançlarını arttırabileceğiniz koşullarla da karşılaştıracak sizleri. Sadece para kazanmak için daha motive olmalı, balıklığı, kararsızlığı bir kenara bırakmalı ve bir kumandan gibi projelerinizin, işlerinizin başına geçmelisiniz. Bu dönem finansal hedeflerinizi gerçekleştirme zamanı olacak!

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