Balık – 22 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

22 Temmuz haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Güneş hem de Venüs Aslan burcuna geçiş yapacaklar. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca sağlıkla ilgili konularda check uptan geçebilir, doktor kontrolünden geçebilirsiniz, evet sağlığınıza dikkat!

Bunun yanı sıra birlikte çalıştığınız kişileri rahatlıkla organize edebileceksiniz. Daha sağlıklı ve verimli bir çalışma içine girebileceksiniz. İş arayanlar, bu bir ay bir sürü türlü iş görüşmelerine gidebilirsiniz ama bu işler teknolojinin yoğun kullanıldığı ve özgürce hareket edeceğiniz, hatta bol bol seyahat edeceğiniz bir iş olabilir. Bu hafta Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor. 21 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş arayanlar keyif ve mutlulukla çalışabilecekleri bir iş bulabilirler. Günlük bir takım işleri daha kolay ve seri bir şekilde halledebileceksiniz. Yeni işler, yeni projeler gündeme gelebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle daha keyifli ve size mutluluk veren bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Olası sorunların üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Sağlıkla ilgili konularda yine destekleyici etkiler devrede olacak. Kişisel gelişim, diyet, spor gibi konulara başlayabilirsiniz.