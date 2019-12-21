Balık – 23 Aralık Haftalık Burç Yorumu

23 Aralık haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Oğlak burcunda Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek. 11. evinizde meydana gelecek olacak tutulma ile hayatınıza yeni bir arkadaş, dost katabilir, size destek olacak kişilerle tanışmanıza neden olabilir. Bazı arkadaşlarınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir, onlara destek ve yardımda bulunmanız gerekebilir.

Sosyal çevrenizi ve arkadaşlarınızı düzenleme içine girebilirsiniz. Tutulma zamanı gökyüzünde Jüpiter ile Uranüs arasında harika bir görünüm oluşacak. Bu ikili büyük fırsatlarla ilgilidir. Bu fırsatlar size sosyal çevreniz, arkadaşlarınız aracılığı ile gelebilir. Önemli haberler alabilir, önemli projelerin içine çekilebilirsiniz. Sürpriz ve size çok iyi gelecek bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Yayıncılık, web işleri, büyük fikirler, projeler… Heyecan verici gelişmeler kapıda! Ödüller alabilir, iş hayatından kazandığınız gelirler artabilir veya birinden çok büyük bir iyilik görebilirsiniz.