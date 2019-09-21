Balık – 23 Eylül Haftalık Burç Yorumu

23 Eylül haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Güneş Terazi burcuna geçecek hem de Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber odak noktanız daha çok, krediler, burslar, primler, ortaklaşa kazançlarla elde edilen gelirler, miraslarla ilgili olacaktır. Özellikle bu konularla ilgili sözleşmeler, anlaşmalar, imza gerektiren koşullar gündeme gelebilir.

Bu hafta Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay ile birlikte maddi anlamda bir sorumluluk veya yükümlülük altına girebilirsiniz. Bu kredi olabilir, önemli bir taksit olabilir, yalnız birlikte olduğunuz kişi ile finansal konular üzerinden gerginliklerden uzak durmanızda yarar var. Bu Yeni Ay sürecinde ödemeler, borçlar gündemde olacaktır. Bir diğer olası etkisi de, -ki aslında böyle olmamasını umuyorum- sağlıkla ilgili konulara özellikle para harcayabilirsiniz. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri gibi konular bu Yeni Ay’ın ana konusu olacaktır. Bu konularla ilgili bilgi ve iletişim hızı artabilir. Yeni Ay zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçlarınız ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz.