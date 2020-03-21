Balık – 23 Mart Haftalık Burç Yorumu

23 Mart haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunda Şironyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay sizlerin finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz.

Yalnız bu Yeni Ay, sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Bu Yeni Ay sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz. Yeni Ay’ın yöneticisi Mars, Plüton ile beraber olacak. Öyle güçlü kişilerden öyle büyük destekler alacaksınız ki siz de buna şaşırıp kalacaksınız bana sorarsanız. Öncelikle dostlarınız gerçek güçlerini asıl bu hafta gösterecek sizlere, her türlü olası sorununuz veya destek beklediğiniz konularda bir asker gibi hemen yardıma hazır olacaklar sizler için. Gücü olan, mevki sahibi, hatırı sayılır kimselerden şimdiye kadar görmediğiniz desteği görebileceksiniz. Valla sizler adına ben bile çok sevindim!