Balık – 23 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

23 Temmuz haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gündem maddesi Kova burcunda meydana gelecek olan Marsyen Ay Tutulması olacak. Tutulmanın odaklanacağı konular sağlık, bilinçaltı, korkular, psikoloji, rüyalar, ruhsal konular, arkanızdan dönen işler, kontrol edemediğiniz konular, yalnızlık, yaratıcılık, sırlar üzerine olacaktır.

Öncelikle sağlıkla ilgili devam eden bir tedaviniz var ise tedavi yönteminde veya gittiğiniz hastanede değişikliğe gidebilirsiniz. Ya da bir süredir devam eden bir sağlık durumunuz var ise bu hafta artık sona erebilir. Tutulma sürecinde farkında olmadan etrafınızdaki bir çok insanın sırrına ortak olabilir, gizli kalmış konular duyabilirsiniz. Bu dönem biraz kendinizle kalabilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Özellikle para kazanmakla ilgili ilginç fikirler, yöntemler geliştirebilirsiniz. Tutulma haftasında içe dönme, ruhsal egzersizler yapma, psikolojik olarak terapi alma dönemi olacak. Fikirlerinizi çok rahat bir şekilde paraya dönüştürebileceksiniz.

Tutulma da hem Mars hem de Uranüs etkin olacağından dolayı size karşı kurulabilecek komplolar, tuzaklara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Gizli düşmanlar arkanızdan kötü işler çevirebilir. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz, komşularınızla olan ilişkilerde ani gerginlikler, kopmalar, tartışmalar, meydan okumalar söz konusu olabilir.