Balık – 24 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

24 Ağustos haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Satürn arasındaki gergin görünümle başlıyoruz. Mars ile Satürn’ün sert etkileşimi finansal anlamda kazançlar, size gelecek olan ödemeler, üretimleriniz ve özel hayatınızı ilgilendiren konularda problemler, krizler, sıkıntılar, kötü şans, işlerin yolunda gitmemesi gibi durumlara işaret etmekte. Maddi anlamda bu hafta lüks sayılabilecek harcamalardan uzak durmalı, kimseyle dalaşmamalısınız. Sabrınız bu hafta test edilebilir açıkçası.

Bu hafta Venüs ve Neptün etkileşimi ile de hayal gücünüzün yüksekliğine işaret eder ve yardımlaşma temasının ne kadar önemli olduğunu vurgulayacaktır. Bu hafta tiyatro, resim, fotoğrafçılık gibi kurslara yazılmak için çok uygun dönem olduğuna işaret etmektedir. Yalnız olanlar inşallah bu birkaç gün içinde gerçekten sevip sevilebilecekleri romantik ilişkileri başlar. İlişkilerde kusurları ve hataları görmezden gelmeye eğilimli olabilirsiniz, yanılmaya ve kandırılmaya daha açık olabilirsiniz. Venüs ile Plüton etkileşimi ile eğer özel hayatınızda kimse yoksa bu hafta flörtler, yakınlaşmalar, tanışmalar söz konusu olabilecektir. Hobilerinize yönelebilir, yeni hobiler elde edebilirsiniz. Ama bu hafta riskli girişimlerden ve yatırımlardan uzak durmanızda yarar var.