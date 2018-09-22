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Balık – 24 Eylül Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Balık – 24 Eylül Haftalık Burç Yorumu

24 Eylül haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Eylül 22, 2018
Balık – 24 Eylül Haftalık Burç Yorumu
24 Eylül haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay sizlerin finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz.  

Yalnız bu Dolunay sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Bu Dolunay sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz. Dolunay sürecinde Şiron, Merkür, Satürn arasında da zorlu bir görünüm meydana gelecek. Yalnız kredi işleri, burs, nafaka, borçla ilgili konularda haberler çok keyifli değil. Yatırım yapmak, borç yapmak, kredi çekmek için gökyüzü bu hafta sizlere destekleyici değil ne yazık ki. Para işlerinin döndüğü yerlerde (banka, vergi, muhasebe) kuracağınız iletişim diline dikkat edin ve kimsenin kalbini kırmayın, bir şeylere imza atacaksanız satır aralarına kadar dikkatli okuyun. Paranızı daha çok iletişim aletleri için harcayabilirsiniz.

Hafta boyunca telefon veya bilgisayarınızdaki datalara dikkat edin, kaybolmasınlar, silinmesinler…vs. Ve bu hafta ne yazık ki dostlardan, arkadaşlardan size pek hayır yok. Onlarla ilişkilerde güven sorunu yaşayabilirsiniz. Bazı sosyal ilişkilerinize çeki düzen vermeniz hatta belki bazılarından uzaklaşmanız gerekebilir. Borç vermek ve birilerine kefil olmak için de uygun bir hafta değil.

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