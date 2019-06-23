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Balık – 24 Haziran Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Balık – 24 Haziran Haftalık Burç Yorumu

24 Haziran haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Haziran 23, 2019
Balık – 24 Haziran Haftalık Burç Yorumu
24 Haziran haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta Venüs ile Neptün'ün sert etkileşimi ile başlıyoruz. Neptün/Venüs sert etkileşimi ile aile içinde özellikle kadın figürlerle ilişkilerde hayal kırıklığı yaşayabilir, üzülebilirsiniz. İlişkiler arenasında da istekleriniz tam olarak karşılanmayabilir.

Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi, geri hareketi derken 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş arayanlar keyif ve mutlulukla çalışabilecekleri bir iş bulabilirler. Günlük bir takım işleri daha kolay ve seri bir şekilde halledebileceksiniz. Yeni işler, yeni projeler gündeme gelebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle daha keyifli ve size mutluluk veren bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Olası sorunların üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Sağlıkla ilgili konularda yine destekleyici etkiler devrede olacak. Kişisel gelişim, diyet, spor gibi konulara başlayabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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