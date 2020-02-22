Balık – 24 Şubat Haftalık Burç Yorumu

24 Şubat haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Balık burcundaki Yeni Ay ile başlıyoruz. Öncelikle fiziki görünümünüz ve sağlığınızı ilgilendiren konular devrede. Bunun yanı sıra, ortağınız, partneriniz veya evli olduğunuz kişi ile ilgili stres yaratan gerginliklerden uzak durmakta fayda var. İletişimle ilgili sorunlar, gecikmeler, teknolojik aletlerle aranız pek iyi olmayabilir.

İlişkilerinizi nasıl ele aldığınızı, hayata bakış açınızı ve gelecek hedeflerinizi belirleme konusunda kararlar alabilirsiniz. Evlilik ve ortaklık konularında yaşadığınız ikilemler varsa bu dönemde yaşadığınız çelişkileri su yüzüne çıkaracak duygusal stresler yaşayabilirsiniz. Hayatınızda daha fazla romantizm ve aşk yaşamak için istekli olacaksınız. Dış görünümünüzü değiştirmek sosyal hayatınızı güçlendirmek yeni birliktelikler kurmak için plan yapabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermek önem kazanıyor. Zayıflamak, diyet yapmak gibi konularda motivasyona ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu hafta Venüs ile Plüton arasında da gergin bir görünüm oluşacak. Dostlarınızla aranız parasal meselelerden dolayı açılabilir veya arkadaşlarınızla aranıza karşı takıntılı, baskıcı bir şekilde davranabilirsiniz. Bu hafta tahammül seviyeniz biraz daha düşük olabilir. Arkadaşlarınızın tavır ve davranışları sizi rahatsız edebilir, ya da sizi haksız yere eleştirebilirler. Eğer hayatınızda kimse yoksa, arkadaşlarınızın tanıştıracağı kimlerle küçük kaçamaklar yapabilirsiniz.