Balık – 25 Haziran Haftalık Burç Yorumu

25 Haziran haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars'ın geri hareketinin etkileri ile başlıyoruz arkadaşlar, 28 Ağustos’a kadar da devam edecek. Mars haritanızın 12. evinde geri gidecek ve sizleri özellikle sağlıkla ilgili konularda bünyenizi çok daha hassas yapabilecek. Arkanızdan türlü işler çeviren, kötü niyetli insanlarla uğraşmak zorunda kalabileceksiniz.

Çok daha gizlilik içinde hareket etmeye çalışabilir, daha fazla yalnız kalabilirsiniz. Bu dönem hayata karşı isteklerinizde gerçekçi olmakta zorlanabilir, biraz boş işler veya hayaller peşinde koşturabilirsiniz. Yapacağınız işler çok iyi bile olsa pek takdir göremeyebilir veya fark edilmeyebilir. Tam anlamıyla bir fark edilme sorunu yaşayabilirsiniz. Bu süreçte şu ana kadar neler yaptığınızı analiz edebilir, hatalarınızın daha da farkına varabilirsiniz. Psikoloji, bilinçaltı, rüyalar gibi konular hayatınızda daha ön plana çıkabilir, uyku düzeninizde bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Ruhsal anlamda kendiniz sürekli gergin hissedebilirsiniz.

Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. İş arayanlar keyif ve mutlulukla çalışabilecekleri bir iş bulabilirler. Günlük bir takım işleri daha kolay ve seri bir şekilde halledebileceksiniz. Yeni işler, yeni projeler gündeme gelebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle daha keyifli ve size mutluluk veren bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Olası sorunların üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Sağlıkla ilgili konularda yine destekleyici etkiler devrede olacak, kişisel gelişim, diyet, spor gibi konulara başlayabilirsiniz.

Bu hafta son olarak Oğlak burcunda Dolunay meydana gelecek arkadaşlar. 11. evinizde meydana gelecek olacak Dolunay, hayatınıza yeni bir arkadaş, dost katabilir, size destek olacak kişilerle tanışmanıza neden olabilir. Bazı arkadaşlarınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir, onlara destek ve yardımda bulunmanız gerekebilir. Sosyal çevrenizi ve arkadaşlarınızı düzenleme içine girebilirsiniz. Sosyal ilişkilere dikkat! Gereksiz gerginlikler, huzursuzluklar yüzünden tadınız kaçmasın.