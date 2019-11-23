Balık – 25 Kasım Haftalık Burç Yorumu

25 Kasım haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar arkadaşlarınızdan güzel destekler görmeye başlayabilecek, daha çok sosyalleşebileceksiniz. Bu dönem parti, konser gibi kalabalık tüm organizasyon davetlerini kabul etmenizi tavsiye ederim. Çünkü eğer yalnızsanız aşk orada bir yerde olabilir. Yeni tanışacağınız kimseler sizlere çokça fayda sağlayabilecektir. Bu süreçte aranan isim olabileceksiniz.

Bu hafta 4. derece Yay burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. İş hayatı ve iş hayatındaki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar veya işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır. Eğer terfi gibi bir beklentiniz varsa bu konuşmak için bundan daha iyi bir zaman bulamazsınız. Eğer iş arayışı içinde iseniz çok uluslu bir firmada ya da yabancı yatırımcıların içinde olduğu bir şirkette işe başlayabilirsiniz. Ya da iş kurmak gibi bir niyetiniz varsa yine bu Yeni Ay zamanını kullanabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili yapacağınız her türlü girişim ve başlangıç hızlı bir şekilde yayılacak ve ilerlemenize yardımcı olacaktır.