Balık – 25 Mart Haftalık Burç Yorumu

25 Mart haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 20 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Güzelleşmek için fiziken bir takım değişiklikler yapabilirsiniz, estetik, saç boyama, saç şekli değiştirme..vb gibi. Aşkı hayatınıza daha rahat çekebileceğiniz güzel sürece adım atıyorsunuz.

Hayata daha fazla sevgi penceresinden bakacaksınız. Başkalarına kendilerini daha iyi hissedebilecekleri ortamları rahatlıkla yaratabileceksiniz. Kendinizi sevdirmek için türlü sevimlilikler yapabilirsiniz bu süreçte. Kilo almamaya özen gösterin, şekerli gıdalar tüketimini arttırmayın! Bu dönem kendinize daha çok değer verecek, kendinizi mutlu etmeye daha çok odaklı olacaksınız. Size keyif veren seyahatlere çıkacak, sizi daha çok mutlu eden insanlarla bir araya geleceksiniz. Şeytan tüyü dediğimiz moda geçecek, çevrenizden sürekli ilgi, iltifat, güzel sözler ve hatta sürpriz hediyelerde alabilirsiniz.

Bu hafta Mars da İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar Mars eve, yerleşime, aile içi ilişkilerle ilgili biraz stres, mücadele, kararsızlık, efor sarf etmeniz gereken koşulları getirecektir. Taşınacaksınızdır (veya ev alacaksınızdır), ama hangi ev olduğu konusunda kararsızlık yaşayabilirsiniz. Evinizde tadilat gerektiren durumlarla ilgilenmeniz gerekebilir, fakat diğer taraftan yetiştirmeniz gereken işlerle de ilgilenmeniz gerekir, aile içinde agresyon yükselebilir, fikir birliğine varılmakta zorlanabilir. İşte Mars bu tatta olaylarla uğraşmanız için yorabilir biraz sizleri.