Balık – 25 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

25 Mayıs haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Yengeç burcuna geçiş yapacak. İleri ve geri hareketi derken 5 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Yengeç burcuna geçişi ile birlikte, özel yaşamınızda özellikle iletişim kanallarınızı daha aktif hale getirmeye başlayacak. Yalnız aşk hayatınızla ilgili kafa karışıklığına hazır olun, özellikle yalnız olanlar!

Yaratıcı çalışmalar içinde olanlar bu süreçte ilham melekleri zihninizde dolaşabilirler. Varsa çocuklarınızla eğitici ve öğretici zamanlar geçirebilirsiniz birlikte. Hobilere eğilmek, çok sevdiğiniz bir hobinin eğitimine başlamak için de şahane zamanlar. Yatırımlar konusunda çevrenizden tavsiyeler duyacak olsanız da, yeni fikirlere bu anlamda çok da açık olmayabilirsiniz. Özel hayatınızda her ne kadar kafanız biraz karışacak olsa da, bu alanda da muhafazakar davranabilirsiniz. Varsa eğer sevgiliniz ona küçük sürprizler yaparak ilişkinizi daha keyifli bir hale getirebilirsiniz.