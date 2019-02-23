Balık – 25 Şubat Haftalık Burç Yorumu

25 Şubat haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs/Uranüs etkileşimi ile de arkadaşlarınızla birlikte spontane bir şekilde tatil planı yapabilirsiniz, hiç hesapta yokken hem de! Ya da bir diğer olası etkisi sosyal çevrenizden sürpriz bir aşk, sevgili olma teklifi gelmesidir size. Bu hafta eğlenmek için uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızı seçebilirsiniz, biraz daha rutinin dışına çıkmak, farklı yerlere, mekanlara gitmekte aynı şekilde iyi gelecektir size.

Arkadaşlarınızdan, farklı orijinal proje fikirleri alabilirsiniz de, bunları bir kenara not edin. Akabinde Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. İlişkilerde kriz zamanlarına işaret etmekte. Eğer bir ilişkiniz var ise bu süreçte ilişkinizin seyrini, sizi sevip sevmediğini sorgulayabilir, gereksiz kıskançlık ve kaprisler yapabilirsiniz. İlişkilerden yana pek şanslı bir dönemde değilsiniz doğruyu söylemek gerekirse, ha şöyle bir şey olabilir; gizli pek de etrafınız tarafından onaylanmayacak ilişkilere çekilebilirsiniz. Mesela evli bir adamla flört edebilir, sevgilisi olan biri ile yazışabilir, sizden yaşça çok büyük veya küçük biri ile görüşebilirsiniz. Özellikle Venüs'ün bu transiti zamanında cinsel yolla bulaşabilen hastalıklara karşı da dikkatli olmanızda yarar var. Biliyorum şu ana kadar okuduklarınız yüzünden bile benden nefret ettiniz, ama benim elimde olan bir şey değil, olası potansiyel etkileri yazıyorum sonuçta. Bu transitin olası bir diğer etkisi de kendinizi bir ilişkiye layık görmeme, kendinizi yalnız hissetme veya bir ilişki içindeyken bile kendinizi yalnız hissetme şeklinde nüks edebilir. Venüs 27 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek.