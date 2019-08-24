Balık – 26 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

26 Ağustos haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli gökyüzündeki Mars ile Uranüs arasındaki etkileşim ile geçecek. Trafikte kazalara, sosyal yaşamınız içinde iletişim kazalarına da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Özellikle bu hafta aracınızla hız yapmamaya özen göstermelisiniz. Yalnız bu süreçte daha çok okuyabilir, araştırabilir, yazılarda yazabilirsiniz.

Sosyal medya hesaplarınızın şifreleriniz kaybolabilir, kırılabilir. Duyacağınız her habere hemen atlamayın. Kuzenleriniz, kardeşleriniz veya komşularınızla iyi geçinmeye bakın, kimseyle kapışmayın, sakinliği elden bırakmayın. Evliliğinizde veya ortaklaşa iş yaptığınız kişilerle mücadele etmeniz gereken koşullar oluşabilir. Ev, yuva, aile, yer değiştirme koşulları gündeme gelebilir. Ama biraz daha sabretmenizde yarar var. Ekim ayı gökyüzü bu konular için çok daha uygun olacaktır. Hafta boyunca partner veya ortağınızla beraber, birbirinizi cesaretlendirerek ortak başarılı girişimlerde bulunabilirsiniz.

Bu hafta Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler, kontratlar, imzalar gündeme gelebilir. Bazılarınız evlilik yolunda önemli adımlar atabilirsiniz. Bazılarınız ise yeni ortaklık teklifleri ile karşılaşabilirsiniz. Merkür ikili ilişkilerden yana sizleri oldukça iletişim odaklı bir hale getirecektir. İlişkilerinizi sorgulayabilir ve kararlar verebilirsiniz. Bu süreç karşınızda ki kişiyi daha fazla düşünmenize, ve ona mantıklı önermeler sunarak destek olmanızı sağlayabilir. Ticari ilişkiler geliştirmek, ortaklık kurmak, mevcut ilişki ve ortaklıklarınızda aksayan noktaları tespit ederek akılcı çözümler üretmek içinde bu dönem ilaç gibi gelecektir. Eğer hukuksal bir konunuz varsa, sizi temsil etmesine ihtiyaç duyduğunuz bir avukat arayışınız varsa bu dönem gayet akıllı, zeki, analitik bir zihne sahip bir avukat ile de yolunuz kesişebilir.

Bu hafta işin içinde 5 gezegenin Başak’ta olduğu bir Yeni Ay meydana gelecek. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler, kontratlar, imzalar gündeme gelebilir. Bazılarınız evlilik yolunda önemli adımlar atabilirsiniz. Bazılarınız ise yeni ortaklık teklifleri ile karşılaşabilirsiniz. Merkür ikili ilişkilerden yana sizleri oldukça iletişim odaklı bir hale getirecektir. İlişkilerinizi sorgulayabilir ve kararlar verebilirsiniz. Bu süreç karşınızdaki kişiyi daha fazla düşünmenize, ve ona mantıklı önermeler sunarak destek olmanızı sağlayabilir.