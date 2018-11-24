Balık – 26 Kasım Haftalık Burç Yorumu

26 Kasım haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Jüpiter'in birlikteliği ile başlıyoruz. Bu ikili şans ve fırsatlar anlamına gelir. Önümüzdeki 10 gün boyunca, kariyer ve iş konularında belki de yılın en şanslı günlerini yaşıyor olacaksınız. İş teklifleri alırsanız değerlendirin. İş kurmak istiyorsanız harika bir dönemdesiniz. Patronlarınızın gözüne çok daha rahat girebilecek, onlardan takdir ve övgü alabileceksiniz.

Terfi beklentiniz var ise bunu dile getirmek içinde harika olacaktır. Kariyer konusunda korkusuzca adımlarınız atın. Bu hafta Venüs Akrep burcuna geçecek ve 7 Ocak tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası, uzak yerlere seyahatler gündeme gelebilir, tatil planları yapabilir, yurt dışı ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hatırı sayılır, mevki ve statü sahibi özellikle kadın kişilerden destekler alabilirsiniz, önemli görüşmeler gündeme gelebilir, fakat kolay kolay güvenemeyebilir, karşınızdaki kişileri fazlası ile sorgulayabilirsiniz. Bazılarını ise hayatın soyut, mistik, felsefi yönleri ile daha yakından ilgilenmeye başlayabilir.