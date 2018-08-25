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Balık – 27 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Balık – 27 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

27 Ağustos haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ağustos 25, 2018
Balık – 27 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
27 Ağustos haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Daha çok okumanızı, araştırmanızı gerektiren konuları ortaya çıkaracaktır. Bu hafta yaşamı, hayatı daha fazla anlamak üzerine kafa patlatabilir, ilahi adaleti sorgulayabilir, inançlarınızı, içsel manevi gücünüzü gözden geçirebilirsiniz.

Keza bu hafta uzun seyahatlere çıkmak için de planlar yapabilirsiniz. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır. Eğer ki terfi gibi bir beklentiniz varsa bu konuşmak için bundan daha iyi bir zaman bulamazsınız.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
27 Ağustos haftasının gökyüzü raporu
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