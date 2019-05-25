Balık – 27 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

27 Mayıs haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Merkür ile Neptün arasında ki sert kontak ile başlıyoruz. İş ve mesleki konularda özellikle yavaş ve sakin davranmakta yarar var. Kandırılmayın, kendinizi güvence altına almadan ya da net bir şekilde güvenmeden girişimlerde bulunmayın. Size her şey bir şekilde rahatsız edici gelebilir, batabilir, ama bu etki geçici olacak.

Venüs ile Satürn arasında da olumlu bir görünüm oluşacak. Arkadaşlarınızla birlikte seyahat planları organize edebilir, birlikte ortaklaşa işlere girişebilirsiniz. Aslında bu hafta biraz sosyal yaşantınızı gözden geçirme, düzene sokma, gereksiz kişileri ayıklama zamanı olabilir sizler için. Gerçekten size yarayacak, sevgisini verecek, değer verecek kişileri seçebilir ve size yük olan kişilerden kurtulabilirsiniz.