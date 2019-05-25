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Balık – 27 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Balık – 27 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

27 Mayıs haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mayıs 25, 2019
Balık – 27 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
27 Mayıs haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Merkür ile Neptün arasında ki sert kontak ile başlıyoruz. İş ve mesleki konularda özellikle yavaş ve sakin davranmakta yarar var. Kandırılmayın, kendinizi güvence altına almadan ya da net bir şekilde güvenmeden girişimlerde bulunmayın. Size her şey bir şekilde rahatsız edici gelebilir, batabilir, ama bu etki geçici olacak.

Venüs ile Satürn arasında da olumlu bir görünüm oluşacak. Arkadaşlarınızla birlikte seyahat planları organize edebilir, birlikte ortaklaşa işlere girişebilirsiniz. Aslında bu hafta biraz sosyal yaşantınızı gözden geçirme, düzene sokma, gereksiz kişileri ayıklama zamanı olabilir sizler için. Gerçekten size yarayacak, sevgisini verecek, değer verecek kişileri seçebilir ve size yük olan kişilerden kurtulabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Olgun kişilerden etkilenebiliriz
Merkür en güçlü konumda olacak!
Güneş İkizler burcunda: Dilimize kuvvet