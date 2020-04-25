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Balık – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Balık – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu

27 Nisan haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Nisan 25, 2020
Balık – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu
27 Nisan haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Boğa burcuna geçiş yapacak ve 12 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yakın çevre ile ilişkilerinizi yeniden düzenleyebilir, size keyif katacak türlü seyahatlere çıkabilirsiniz. Hatta bu seyahatler tabii bu dönemde online seyahatler olabilir. Beğendiğiniz ülkelerin caddelerini, müzelerini gezebilirsiniz online olarak.

Merkür sayesinde ise iletişim trafiğiniz gözle görülür bir şekilde artıyor. Bilgi alışverişleri önem kazanmaya başlıyor. Yeni bir eğitime ya da kursa başlayabilirsiniz. Yeni konular öğrenebilir, araştırmalar yapabilirsiniz. Bu dönem sosyal medya platformlarında uygulamak üzere değişik fikir ve projeler zihninizde uçuşabilir. Proje ve fikirlerinizi belki bu hafta değil ama önümüzdeki hafta çok daha kolay bir şekilde satabilir, pazarlayabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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