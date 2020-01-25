Balık – 27 Ocak Haftalık Burç Yorumu

27 Ocak haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Neptün etkileşimi ile iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda dikkatli adımlar atma zamanı! Önemli major kararlarınızı bir sonraki haftaya ertelemenizde yarar var. İşinizle ilgili bir hayal kırıklığı durumu söz konusu olabilir, bu hafta isteklerinizi kabul ettirmek zor olabilir.

Bu hafta Venüs ve Neptün de birlikte hareket edecekler. Venüs-Neptün etkileşimi ile aşka daha yakın olabilir. Diğer yandan daha yaratıcı, estetik kaygılarınız da daha fazla olabilir. Bu hafta güzelleşmek, saç stilinizi değiştirmek veya boyatmak, estetik girişimlerde bulunmak içinde gayet uygun bir hafta. Hassaslığın, duygusallığın, merhametin, vicdanın dibine vuracağınız bir hafta olacak. Resim, sinema, fotoğraf, müzik, tiyatro gibi sanatla ilgili konuların içine dalabilirsiniz. Yalnız aşırı fedakar, gerçek olmayacak hayallerin peşinden koşmamaya özen gösterin, ayaklarınız yere sağlam bassın veya en azından çevrenizdeki insanların uyarılarını dikkate alın. Eğer yalnızsanız aşkı hayatınıza çok daha rahat çekebilirsiniz, birbirinden romantik karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Yine birbirinden keyifli ve mutluluk verici seyahatlere çıkabilirsiniz.