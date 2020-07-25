Balık – 27 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

27 Temmuz haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Venüs ile Neptün'ün sert etkileşimi ile başlıyoruz. Neptün ve Venüs’ün sert etkileşimi ile aile içinde özellikle kadın figürlerle ilişkilerde hayal kırıklığı yaşayabilir, üzülebilirsiniz. İlişkiler arenasında da istekleriniz tam olarak karşılanmayabilir.

Merkür ile Plüton arasında da zorlu bir görünüm olacak. Özel hayatınızla ilgili kendinizi huzursuz, güvensiz ve belki de fazla otoriter hissedebilirsiniz. Sözünüzün fazlaca dinlenmesini arzu edebilir, fakat istediğinizi almakta zorlanabilirsiniz. Öncelikle finansal konular, kazançlarınız risk altında, beklenmedik sürpriz harcamalar, kayıplar, ummadık ödemeler ortaya çıkabilir. Kullandığınız büyük elektroniklerde arızalar oluşabilir. Bunun yanı sıra riskli finansal yatırımlardan, aktivitelerden uzak durmakta yarar var. Dönem yatırım dönemi değil, tabi son karar size ait. Şimdi gelelim diğer etkilere, özel hayatınız ve arkadaşlık ve sosyal ilişkileriniz gergin fay üzerinde. Bu konularda ekstra mücadeleye çağırılabilirsiniz, arkadaşlarınızla tartışmalar meydana gelebilir. Dostlarınız ve özel hayatınız arasında kalabilirsiniz. Gireceğiniz kalabalık gruplarda sizlerle aynı düşünceye sahip olmayan kişilerle birden kendinizi münakaşa içinde bulabilirsiniz.