Balık – 28 Ekim Haftalık Burç Yorumu

28 Ekim haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Akrep burcundaki Uranüsyen Yeni Ay ile başlıyoruz. Uzun mesafeli seyahatler, yabancılarla ilişkiler, yüksek eğitim, hukuksal konular bu Yeni Ay’ın merceği altında. Yurt dışı ile ilgili gelişmeler yaşayabilir, seyahate çıkmanız gerekebilir, teziniz için destek alabilir, yeni bir araştırma konusuna başlayabilir, uzun zamandır görüşmediğiniz akrabalarınızla bir araya gelebilirsiniz.

Güneş ve Uranüs etkileşimi ile komşularınızla, kuzenlerinizle veya kardeşlerinizle aranızda duygusal anlamda stres yaratıcı durumlar söz konusu olabilir. Lütfen trafikte dikkat edin, arabanızın elektronik aksamında sorunlar meydana gelebilir. Tüm iletişim araçlarınız sözleşmişçesine aniden arıza verebilir, bozulabilir. Bu yüzden her şeyinizi yedeklemenizi tavsiye ederim. Bu hafta Venüs, Yay burcuna geçiş yapıyor ve 26 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. 10. evinizi ziyaret edecek olan Venüs, iş ve kariyerinize ilişkin konularda destekleyici etkiler vermeye başlayacak. İşsiz olanların görüşmeleri daha keyifli ve olumlu geçebilir, ajans, reklam, bayanlarla ilgili ve seyahat gerektiren mesleklerde iş sahibi olabilirler. Yöneticilerle ilişkilerde olumlu havaların eseceği bu günlerde, iş yerinde daha ön planda olmaya başlayabilir ve yeni iş bağlantıları kurabilirsiniz. Kısacası iş hayatında başarıyı yakalamak daha kolay olacak.

Ayrıca bu hafta Merkür Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 21 Kasım’a kadar devam edecek. 9. evinizde geri gidecek olan Merkür, olası yapacağınız tanıtım ve pazarlama etkinliklerinden yeteri kadar verim elde edememenize neden olabilir. Eğer seyahate çıkacaksanız biletinizi tekrar kontrol edin. Merkür Retroları’nda sıkça rastlanan bir durum ise bagaj fişlerinin karışması veya bavulların kaybolmasıdır, dikkat etmekte yarar var. Bu tarih aralığında başladığınız eğitimleri, kursları devam ettirmekte zaman zaman zorlanabilirsiniz, eğer ithalat ve ihracat işleri ile ilgileniyorsanız sipariş alışverişlerinde, ödemelerde gecikmeler meydana gelebilir, mailing sorunu yaşayabilirsiniz. Eğer öğrenci iseniz, sınav zamanı kafanızı toplamakta zorlanabilir veya sınav kağıdınızın değerlendirmesinde hatalar olabilir.