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Balık – 28 Eylül Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Balık – 28 Eylül Haftalık Burç Yorumu

28 Eylül haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Eylül 27, 2020
Balık – 28 Eylül Haftalık Burç Yorumu
28 Eylül haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunun 9 derecesinde Şiron etkili bir dolunay meydana gelecek.

Bu dolunay sizlerin finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz.  Yalnız bu dolunay sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Bu dolunay sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz. Mars / Satürn sert etkileşimi  finansal anlamda, kazançlar, size gelecek olan ödemeler, üretimleriniz ve özel hayatınızı ilgilendiren konularda problemler, krizler, sıkıntılar, kötü şans, işlerin yolunda gitmemesi gibi durumlara işaret etmekte. Maddi anlamda bu hafta lüks sayılabilecek harcamalardan uzak durmalı, kimseyle dalaşmamalı. Sabrınız bu hafta test edilebilir açıkçası.

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