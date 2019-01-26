Balık – 28 Ocak Haftalık Burç Yorumu

28 Ocak haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. Değişimi tam da sosyal çevrenizde ve arkadaşlık ilişkilerinizde yapabilirsiniz. Yaşamınızda düzeninizi, huzurunuzu bozan birileri varsa bunları temizlemek için en güzel zaman, ama bunu yaparken köprüleri yıkarak veya kendinizi de yoracak şekilde değil, daha diplomatik bir şekilde halledebilirsiniz.

Bunun yanı sıra yaşamınızda finansla ilgili bir kriz, problem söz konusu ise de bunun için bir dostunuzdan da destek alarak çözebilirsiniz. Kesenizi zorlayacak girişimlerden de uzak durmanızda yarar var. Venüs ve Uranüs ile etkileşim içinde olacaklar, gelsin paralar diyorum sizler için. Sürpriz bir iş teklifi ile olabilir ya da açıktan para kazanabileceğiniz sürpriz durumlar oluşabilir. Her halükarda finansal anlamda bu hafta olumlu sürprizlere açık olacaksınız. Kariyer anlamında sürpriz bir iş teklifi, paranızda artışı sağlayacak durumlar oluşabilir. Yalnız iş hayatınızda fazlaca bağımsız ve özgür hareket etme duygunuz yüzünden canınız biraz sıkılabilir, vereceğiniz tepkilere karşı da dikkatli olmanızda yarar var. İş ile ilgili yöneticileriniz sizleri eleştirebilir ve böyle anlarda abartılı tepkiler yüzünden kendinizi zor duruma da düşürebilirsiniz, aman dikkat! Bu hafta yeni bir iş teklifi durumu da söz konusu olabilir.