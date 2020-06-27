Balık – 29 Haziran Haftalık Burç Yorumu

29 Haziran haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

5 Temmuz’da 13. derece Oğlak burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Uranüs de destekleyici bir görünümde olacak.

11. evinizde meydana gelecek olacak tutulma ile hayatınıza yeni bir arkadaş, dost katabilir, size destek olacak kişilerle tanışmanıza neden olabilir. Bazı arkadaşlarınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir, onlara destek ve yardımda bulunmanız gerekebilir. Sosyal çevrenizi ve arkadaşlarınızı düzenleme içine girebilirsiniz. Uranüs desteği ile zihinsel olarak oldukça yaratıcı olacağınız, yeni ve ilginç fikirlerle dolup taşacağınız bir dönem olacak. Dostlarınızla ilginç projeler içinde yer almak isteyebilirsiniz. Bu dönem keyifli seyahatler olabileceği gibi, bir şeyler yazmaya başlayabilir, internet üzerinden işler ve projelerle ilgilenmeye başlayabilirsiniz. Bu tutulma ile hayata bakış açınızı değiştirecek bir eğitim ya da seminere de katılabilirsiniz.