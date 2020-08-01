Balık – 3 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

3 Ağustos haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Kova burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’a Uranüs sert etkili olacak. Önümüzdeki 10 günlük süreçte bazı kötü alışkanlıklarınızı bırakmak için hazırlıklar yapabilirsiniz, mesela sigara. Bunun yanı sıra gizlilik içinde hareket edebilir, yaptıklarınızı ve planlarınızı etrafınızdakilerle paylaşmayabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeli, özellikle ateşli hastalıklar, salgın hastalıklara karşı. Yeni girişimler ve başlangıçlar yapmanın biraz zor olacağı bu süreci hayatınızda bitirmeniz gereken konuların bitimi veya kapanışı için çalışabilirsiniz.

Sağlıkla ilgili devam eden bir tedaviniz var ise tedavi yönteminde veya gittiğiniz hastanede değişikliğe gidebilirsiniz. Ya da bir süredir devam eden bir sağlık durumunuz var ise, bu hafta artık sona erebilir. Dolunay sürecinde farkında olmadan etrafınızdaki birçok insanın sırrına ortak olabilir, gizli kalmış konular duyabilirsiniz. Bu dönem biraz kendinizle kalabilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Özellikle para kazanmakla ilgili ilginç fikirler, yöntemler geliştirebilirsiniz. Dolunay haftasında içe dönme, ruhsal egzersizler yapma, psikolojik olarak terapi alma dönemi olacak. Fikirlerinizi çok rahat bir şekilde paraya dönüştürebileceksiniz. Dolunay’da Uranüs etkin olacağından dolayı, size karşı kurulabilecek komplolar, tuzaklara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Gizli düşmanlar arkanızdan kötü işler çevirebilir. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz, komşularınızla olan ilişkilerde ani gerginlikler, kopmalar, tartışmalar, meydan okumalar söz konusu olabilir.

Merkür bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 20 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş arayanlar keyif ve mutlulukla çalışabilecekleri bir iş bulabilirler. Günlük bir takım işleri daha kolay ve seri bir şekilde halledebileceksiniz. Yeni işler, yeni projeler gündeme gelebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle daha keyifli ve size mutluluk veren bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Olası sorunların üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Sağlıkla ilgili konularda yine destekleyici etkiler devrede olacak, kişisel gelişim, diyet, spor gibi konulara başlayabilirsiniz. Bu hafta Venüs de Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar Eros aşk oklarını sizler için kullanıyor olacak. Aşk konusunda sizler için yılın en şanslı dönemi başladı. Yine yaratıcılık gerektiren konularda oldukça aktif olacak, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz konularla ilgilenebileceksiniz. Medya, televizyon, sahne gibi konularda kendinizi rahatça gösterebileceksiniz. Çocuk sahibi olmayı düşünenler bu tarihe kadar türlü girişimlerde bulunabilirler, çocuk sahibi olanlar onların hayatına ilişkin güzel gelişmeler yaşayabilirler.