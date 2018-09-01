Balık – 3 Eylül Haftalık Burç Yorumu

3 Eylül haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

6 Eylül’de Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 22 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler, kontratlar, imzalar gündeme gelebilir. Bazılarınız evlilik yolunda önemli adımlar atabilirsiniz. Bazılarınız ise yeni ortaklık teklifleri ile karşılaşabilirsiniz.

Merkür ikili ilişkilerden yana sizleri oldukça iletişim odaklı bir hale getirecektir. İlişkilerinizi sorgulayabilir ve kararlar verebilirsiniz. Bu süreç karşınızdaki kişiyi daha fazla düşünmenize ve ona mantıklı önermeler sunarak destek olmanızı sağlayabilir. Ticari ilişkiler geliştirmek, ortaklık kurmak, mevcut ilişki ve ortaklıklarınızda aksayan noktaları tespit ederek akılcı çözümler üretmek için de bu dönem ilaç gibi gelecektir. Eğer hukuksal bir konunuz varsa, sizi temsil etmesine ihtiyaç duyduğunuz bir avukat arayışınız varsa bu dönem gayet akıllı, zeki, analitik bir zihne sahip bir avukat ile de yolunuz kesişebilir. 9 Eylül'de 17 derece Başak Burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Ortaklıklar, ilişkiler, sözleşmeler, anlaşmalar konuları üzerinde etkili olacak bu Yeni Ay. Kurduğunuz ikili ilişkiler, ortaklıklarla ilgili konularda bir takım kararlar vermenin arefesinde olabilirsiniz. Bu bir ortaklığı, ilişkiyi bitirmek veya yeni bir şeyler başlatmak adına olabilir. Yeni anlaşmaların, sözleşmelerin gündemde olacağı bir hafta sizleri bekliyor. Eğer ki yeni anlaşmalar, sözleşmeler imzalanacaksa tüm maddeleri dikkatli bir şekilde okuyun, işinize gelmeyen noktalar varsa bunları değiştirmeye çalışın. Hafta boyunca dışarıdan gelen her türlü etkiye açık olacaksınız, diğer insanların ne söylediği, fikirleri sizlerin kararlarında etkili olacaktır.

9 Eylül’de Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve Venüs Retrosu, Retro bitimi derken sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası. Uzak yerlere seyahatler gündeme gelebilir, tatil planları yapabilir, yurt dışı ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hatırı sayılır, mevki ve statü sahibi özellikle bayan kişilerden destekler alabilirsiniz. Önemli görüşmeler gündeme gelebilir, fakat kolay kolay güvenemeyebilir, karşınızdaki kişileri fazlası ile sorgulayabilirsiniz. Bazılarını ise hayatın soyut, mistik, felsefi yönleri ile daha yakından ilgilenmeye başlayabilir.