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Balık – 30 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Balık – 30 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

30 Temmuz haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Temmuz 29, 2018
Balık – 30 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
30 Temmuz haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gökyüzü etkileşimi Mars ile Uranüs arasında meydan gelecek olan zorlu görünüm olacaktır. Şu sıralar hayat sizin kontrolünüzün dışında çok fazla olayla sizi sınava tutuyor olabilir. Vermeniz gereken tepkileri verememekten dolayı, özellikle kendinize çok fazla kızıyor ve haksızlık ediyor olabilirsiniz.

Genel olarak sağlığınıza da dikkat etmenizde fayda var, özellikle ateşli hastalıklara. Cesaret gerektiren durumlarda yeteri kadar kendinizi ortaya koymakta zorlanabilirsiniz. Sürekli bir uyku hali, hareket etmekte zorlanabilirsiniz. Maddi konularda akla hayale gelmeyecek, sürpriz harcamalar ortaya çıkabilir. Değerli eşyalarınıza dikkat edin, çaldırmayın, kaybetmeyin. Diğer yandan Merkür'de 20 Ağustos’a kadar Aslan burcunda geri hareket edecek. Özellikle iş konusunda iletişim sorunları baş gösterebilir, yaptığınız işleri belki tekrar tekrar yapmak zorunda kalabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
30 Temmuz haftasının gökyüzü raporu
Çok zor bir hafta!
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