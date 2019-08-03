Balık – 5 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

5 Ağustos haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. Hem kariyer anlamında, hem iş ortamınızda süre gelen işinizde, hem sağlığınızı ilgilendiren konularda, hem işinizle ilgili son zamanların belki de en bereketli ve en şanslı haftasında olacaksınız.

Bu alanda tüm işleriniz su gibi akıp gidecek, sıkıntılar varsa hepsinin üstesinden gelebileceksiniz. İstediğiniz işi, istediğiniz müşteriyi kapabileceksiniz. Terfi alabilir, ödül alabilir kısacası iş anlamında şahane bir hafta sizleri bekliyor olacak. Eskiden kaçırdığınız iş fırsatları ile yeniden karşılaşabilirsiniz. İş ile ilgili hak ettiğiniz ama elde edemediğiniz bir şeyi elde edebilirsiniz. Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş arayanlar keyif ve mutlulukla çalışabilecekleri bir iş bulabilirler. Günlük bir takım işleri daha kolay ve seri bir şekilde halledebileceksiniz. Yeni işler, yeni projeler gündeme gelebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle daha keyifli ve size mutluluk veren bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Olası sorunların üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Sağlıkla ilgili konularda yine destekleyici etkiler devrede olacak. Kişisel gelişim, diyet, spor gibi konulara başlayabilirsiniz.