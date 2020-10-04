Balık – 5 Ekim Haftalık Burç Yorumu

5 Ekim haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. Değişimi tamda sosyal çevrenizde ve arkadaşlık ilişkilerinizde yapabilirsiniz.

Yaşamınızda düzeninizi, huzurunuzu bozan birileri varsa bunları temizlemek için en güzel zaman ama bunu yaparken köprüleri yıkarak veya kendinizi de yoracak şekilde değil, daha diplomatik bir şekilde halledebilirsiniz. Bunun yanı sıra yaşamınızda finansla ilgili bir kriz, problem söz konusu ise de bunun için bir dostunuzdan da destek alarak çözebilirsiniz. Kesenizi zorlayacak girişimlerden de uzak durmanızda yarar var. Parasal konular yüzünden yakın çevrenizle gereksiz tartışmalardan uzak durun. İş hayatından beklediğiniz bir prim-ödül gibi bir durum varsa hafta boyunca bu konu stresli bir şekilde hallolacaktır. Arkadaşlarınızla illa ortak bir takım işler yapacaksanız veya organizasyonlar yapacaksanız bazı sinir bozan pürüzler çıkabilir. Olası ortam gerginliğinde, ortamı yumuşatan tarafta olun.