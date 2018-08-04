Balık – 6 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

6 Ağustos haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Terazi burcuna geçiş yapıyor ve 9 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte başkalarının finansal kaynaklarından rahatlıkla yararlanabilecek, ortaklaşa işlerden elde ettiğiniz kazançlarınızı arttırabilecek, miras, nafaka, prim gibi konularda şans sizden yana olacaktır.

Yalnız sağlıkla ilgili harcamalarınız bu süreçte artabilir. Özelliklere yumurtalıklar, üreme organları, pankreas karaciğer insülin gibi noktalarda sağlık harcamaları yapmanız gerekebilir. Venüs sayesinde ilişkilerde krizleri diplomasi ve orta yolu bularak çözmeye çalışacaksınız. Bu dönem ilişkilerde daha fazla sahiplenici, daha kıskanç tavırlar sergileyebilirsiniz. Tutkulu bir aşk gelebilir ya da daha çok cinsellik odaklı bir aşk kapınızı çalabilir. Eğer ki sponsorluk, burs gibi arayışınız varsa bu süreçte de bu konularda da önümüzdeki 20 günlük dönemde kazançlı ve faydalı gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Ve bu hafta Aslan burcunda Merküryen bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmanın odaklanacağı konular sağlığınız, günlük zorunlu yaptığınız aktiviteler, iş ortamınız, iş arkadaşlarınızla olan ilişkiler gündemde olacaktır. Öncelikle yeni iş projeleri gündeme gelebilir, iş bağlantıları kurabilir, iş konusunda harika destekler alabilirsiniz. Çalıştığınız iş ortamınızın organizasyonel yapısında bir değişiklik olabilir ve size sürpriz bir konum teklifi gelebilir. Çalıştığınız iş yerinin lokasyonunda da değişiklikler olabilir. İş ortamınızda kullanmak üzere yeni elektronik aletler alabilir, bilgisayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Belki de bu tutulma ile bir çok işinizi çok hızlı bir şekilde halledecek bir yardımcı veya çalışan da alabilirsiniz.

Sağlığınızla ile ilgili kontrollerden geçebilir, beslenmenize dikkat edebilir, hayatınızı sağlık anlamında yeniden düzenlemeniz gerekebilir. Bu tutulma zamanı belki kullandığınız bir ilacı değiştirebilir ya da doktorunuzu değiştirebilirsiniz. Fakat Merkür'ün geri harekette olduğunu unutmayın ve tüm bu önemli gelişmeleri 20 Ağustos’tan sonraya bırakın.