Balık – 6 Nisan Haftalık Burç Yorumu

6 Nisan haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek, akabinde Merkür de Koç burcuna geçiş yapacak ve Mars ile Uranüs arasında sert bir etkileşim olacak. Dolunay zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu konularla ilgili bilgi ve iletişim hızı artabilir. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz.

11 Nisan’da ise iletişimi ve ifadeyi sembolize eden Merkür, Koç burcuna geçiş yapacak ve 27 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Nasıl daha iyi para kazanabilirim gibi sorulara yanıt arayabilecekken, para ile ilgili konularda araştırmalar yapabilir, birikimlerinizi daha etkin bir şekilde nasıl kullanacağınız konularda fikirler, tavsiyeler alabilirsiniz. Bunun yanı sıra kendinize yeni elektronik ve iletişim aletleri alabilirsiniz. Yalnız finansal konularla ilgili aceleci ve sabırsız yapınız sizi hatalı adımlar atmaya sevk edebilir, bu yüzden fevri kararlar almadan önce sakince bir düşünmenizi önerebilirim. Maddi konularda zihniniz oldukça çözüm odaklı bir şekilde çalışmaya başlayacak. Bu hafta Mars ile Uranüs arasında da gergin bir görünüm olacak. Bu ikili bela durumlar, özgürleşme, kaza, isyan etme, kontrolü kaybetme ile ilgilidir. Hafta boyunca sosyal ilişkileriniz, dostluk ilişkilerinizde tahammülün azalması, sizi kısıtlayan ve boğan insanları belki biraz sert bir şekilde hayatınızdan uzaklaştırmanız gerekebilir. Özellikle parasal konularda, aniden ortaya çıkan masraflar yüzünden stresle uğraşmanıza neden olabilir. Dostluk ilişkilerinde ve parasal konularda zarara uğramak olasıdır hafta boyunca. Dostlarınız sizi, işin içinde risk ve tehlike olan bir şeylere davet ederlerse kabul etmeyin!