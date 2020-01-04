Balık – 6 Ocak Haftalık Burç Yorumu

6 Ocak haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Yengeç burcunda meydana gelecek olan Ay Tutulması. Yengeç burcundaki Ay Tutulması ile birlikte çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır.

Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz. Yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Hamile kalmak için belki de bir uzmandan destek alabileceksiniz. Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Perde, tiyatro, sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler. Bu Plütonik tutulma ile hem özel hayatınız hem de sosyal çevre ilişkilerinde krizler söz konusu, bu krizlerin nedeni ego mücadelesi olabileceği gibi finansal konular yüzünden de olabilir. Özel hayatınızda ya da çocuklarınızla ilgili hiçbir konuyu takıntı haline getirmemenizde yarar var. Size keyif verecek bir hobi bulmalı ve kendinizi şımartmalısınız. Sizi strese sokacak her türlü ortamdan uzak durmanızda yarar var.