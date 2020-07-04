Balık – 6 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

6 Temmuz haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Neptün arasındaki etkileşim ile başlıyoruz. Evinizde yaratıcı çalışmalar yapmak, evinizde huzur ve konforu yakalamak için oldukça uygun bir süreç olabilecek. Bunun yanı sıra özellikle aşktan yana süper şanslı bir hafta içinde olacağınıza da işaret etmekte.

Öncelikle fiziki görünümünüz ve sağlığınızı ilgilendiren konular devrede olacak. Bunun yanı sıra, ortağınız, partneriniz veya evli olduğunuz kişi ile ilgili stres yaratan gerginliklerden uzak durmakta fayda var. İş ve kariyerinize ilişkin özellikle sürpriz, beklenmedik ani gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. İlişkilerinizi nasıl ele aldığınızı, hayata bakış açınızı ve gelecek hedeflerinizi belirleme konusunda kararlar alabilirsiniz. Evlilik ve ortaklık konularında yaşadığınız ikilemler varsa bu dönemde yaşadığınız çelişkileri su yüzüne çıkaracak duygusal stresler yaşayabilirsiniz. Hayatınızda daha fazla romantizm ve aşk yaşamak için istekli olacaksınız. Dış görünümünüzü değiştirmek sosyal hayatınızı güçlendirmek yeni birliktelikler kurmak için plan yapabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermek önem kazanıyor. Zayıflamak diyet yapmak gibi konularda motivasyona ihtiyaç duyabilirsiniz.