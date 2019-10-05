Balık – 7 Ekim Haftalık Burç Yorumu

7 Ekim haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ve Satürn’ün zorlu görünümü ile başlıyoruz. Yalnız kredi işleri, burs, nafaka, borçla ilgili konularda haberler çok keyifli değil. Yatırım yapmak, borç yapmak, kredi çekmek için gökyüzü bu hafta sizlere destekleyici değil ne yazık ki. Para işlerinin döndüğü yerlerde (banka, vergi, muhasebe) kuracağınız iletişim diline dikkat edin ve kimsenin kalbini kırmayın, bir şeylere imza atacaksanız satır aralarına kadar dikkatli okuyun. Paranızı daha çok iletişim aletleri için harcayabilirsiniz.

Hafta boyunca telefon veya bilgisayarınızdaki verilere dikkat edin, kaybolmasınlar ya da silinmesinler. Bu hafta ne yazık ki dostlardan ve arkadaşlardan size pek hayır yok. Onlarla ilişkilerde güven sorunu yaşayabilirsiniz. Bazı sosyal ilişkilerinize çeki düzen vermeniz hatta belki bazılarından uzaklaşmanız gerekebilir. Borç vermek ve birilerine kefil olmak için de uygun bir hafta değil.

Bu hafta Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 1 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası. Uzak yerlere seyahatler gündeme gelebilir, tatil planları yapabilir, yurt dışı ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hatırı sayılır, mevki ve statü sahibi özellikle bayan kişilerden destekler alabilirsiniz, önemli görüşmeler gündeme gelebilir, fakat kolay kolay güvenemeyebilir, karşınızda ki kişileri fazlası ile sorgulayabilirsiniz. Bazılarını ise hayatın soyut, mistik, felsefi yönleri ile daha yakından ilgilenmeye başlayabilir.

Bu hafta Koç burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay sizlerin finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız bu Dolunay, sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Bu Dolunay sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz.

Bu Dolunay’da Güneş ve Plüton etkileşiminde, birlikte olduğunuz kişi ile finansal konular üzerinden gerginliklerden uzak durmanızda yarar var. Ödemeler, borçlar gündemde olacaktır. Bir diğer olası etkisi de, -ki aslında böyle olmamasını umuyorum- sağlıkla ilgili konulara özellikle para harcayabilirsiniz. Yine bu hafta sonuna doğru bazı seyahatler gündeme gelebilir, minik hafta sonu kaçamakları yapabilirsiniz. Dolunay’a Jüpiter'in güzel bir kontağı olacak, kariyer konusunda ki hedeflerinize daha kolay ulaşabilir, kariyerinizle ilgili güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.