Balık – 7 Eylül Haftalık Burç Yorumu

7 Eylül haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gezegen etkisi Mars'ın geri hareketine başlaması olacak. Mars 9 Eylül itibari ile Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve 15 Kasım’a kadar devam edecek bu geri hareket.

Mars haritanızın 2. evinde geri gidecek ve 2. ev genel olarak maddi kazanımlar, sahip olduğunuz taşınabilir eşyalar, para ile ilişkilidir. Mars'ın gerilemesi demek bu saymış olduğum alanlarda türlü gecikmeler, motivasyonu düşürücü gelişmeler, enerjinizi bu alanlarda yeteri kalitede kullanabilmekte sorunlar çıkartabileceğine işaret etmekte. Maddi anlamda bu dönem paranın bereketi çok kalmayabilir, para geldiği gibi gider ve cüzdanınızda adeta bir delik vardır, cebinizden parayı gizli bir el sürekli çekiyormuş gibi gelebilir. Bunun yanı sıra size yapılması gereken ödemelerde gecikmeler meydana gelebilir. Bir diğer olası etkisi de para ile ilgili konularda zihniniz dağınık olabilir ve doğru adımlar atamayabilirsiniz. Bu dönem hırsızlıklara, hilekarlara karşı dikkatli olmalı, yatırımlar yapmak için pek de ideal bir süreç olmayacaktır.