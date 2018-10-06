Balık – 8 Ekim Haftalık Burç Yorumu

8 Ekim haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve 31 Ekim’e kadar da bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile hayatın felsefesi, yaşam felsefesi hakkında daha çok şey öğrenebilir, deneyimleyebilir, okuyabilir, araştırabilirsiniz.

Yabancı kültürler, inançlar hakkında araştırmalar yapabilirsiniz. Bazılarını yurt dışına veya evinden çok uzak mesafelere yolculuk etmek durumunda kalabilir, bazılarınız ise vize, pasaport işlemleri ile ilgilenebilirsiniz. Bu hafta Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay ile birlikte maddi anlamda bir sorumluluk veya yükümlülük altına girebilirsiniz. Bu kredi olabilir, önemli bir taksit olabilir, yalnız birlikte olduğunuz kişi ile finansal konular üzerinden gerginliklerden uzak durmanızda yarar var. Bu Yeni Ay süreci ödemeler, borçlar gündemde olacaktır. Bir diğer olası etkisi de, -ki aslında böyle olmamasını umuyorum- sağlıkla ilgili konulara özellikle para harcayabilirsiniz.

Yeni Ay’da Güneş/Plüton etkileşimi ile birlikte olduğunuz kişi ile finansal konular üzerinden gerginliklerden uzak durmanızda yarar var. Yine bu hafta sonuna doğru bazı seyahatler gündeme gelebilir, minik hafta sonu kaçamakları yapabilirsiniz.