Balık – 8 Haziran Haftalık Burç Yorumu

8 Haziran haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Neptün arasındaki sert kontak ile başlıyoruz. Aileniz veya işinizden yana bir hayal kırıklığı, güven zedelenmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Bir de bu hafta yediklerinize dikkat edin. Zehirlenme, mide bozulması gibi durumlar söz konusu olabilir. Kariyeriniz veya ailenizle ilgili konularda çok istediğiniz bir şeyi veya konuyu bir süreliğine ertelemeniz gerekebilir.

Bu hafta Mars ile Neptün de birlikte hareket edecekler. Evlilik ve ortaklık konularında yaşadığınız ikilemler varsa bu dönemde yaşadığınız çelişkileri su yüzüne çıkaracak duygusal stresler yaşayabilirsiniz. Hayatınızda daha fazla romantizm ve aşk yaşamaya istekli olacaksınız. Zayıflamak, diyet yapmak gibi konularda motivasyona ihtiyaç duyabilirsiniz. Hayata karşı yargılarınız, değerlendirmeleriniz bu dönem hatalı olabilir. Çevrenizdeki insanların sözlerine kulaklar vermenizde fayda var. Üstünüze bir miskinlik bulutu çökebilir ve hiçbir iş yapmak istemeyebilirsiniz. Hayatınızın akışını değiştirecek önemli atılımları yapmamanızda fayda var. Hayatınızda meydana gelen olayları, teklifleri veya her ne oluyorsa hızlı ve aktif bir şekilde, gerçekçi değerlendiremeyebilir ve bir hayalin peşinden sürüklenebilirsiniz dikkat edin. Özellikle kariyer anlamında risk almak için uygun bir süreçte değilsiniz. Bu alanda ciddi bir hayal kırıklığı meydana gelebilir, beklentiniz karşılanmayabilir.