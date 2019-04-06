Balık – 8 Nisan Haftalık Burç Yorumu

8 Nisan haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta boyunca Venüs ile Neptün birlikte hareket edecekler. Venüs/Neptün etkileşimi ile aşka daha yakın olabilir, daha yaratıcı, estetik kaygılarınız daha fazla olabilirsiniz. Bu hafta güzelleşmek, saç stilinizi değiştirmek veya boyatmak, estetik girişimlerde bulunmak için de gayet uygun bir hafta.

Hassaslığın, duygusallığın, merhametin, vicdanın dibine vuracağınız bir hafta olacak. Resim, sinema, fotoğraf, müzik, tiyatro…vb sanatla ilgili konuların içine dalabilirsiniz. Yalnız aşırı fedakar, gerçek olmayacak hayallerin peşinden koşmamaya özen gösterin, ayaklarınız yere sağlam bassın veya en azından çevrenizdeki insanların uyarılarını dikkate alın. Eğer ki yalnızsanız aşkı hayatınıza çok daha rahat çekebilirsiniz, birbirinden romantik karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Yine birbirinden keyifli ve mutluluk verici seyahatlere çıkabilirsiniz. Hafta boyunca Güneş ile Satürn arasında da zorlu bir görünüm olacak. Özellikle para mevzuları yüzünden sosyal ilişkilerinizin zarar görmesine izin vermeyin. Arkadaşlarınızın sizi anlamadığından dem vurabilirsiniz, bazı arkadaşlarınızla yollarınızı ayırabilirsiniz. Bu hafta kimsenin sorunlarını üstlenecek psikolojiniz olmayabilir, daha çok kendinize dönmek isteyebilirsiniz. Dostluk ilişkilerinizden gereksiz ukalalık, kibir yapmamaya özen gösterin, öfkenizi bu alana yöneltmeyin. Ya da kimse için kendinizi feda edip, kurban durumuna düşmeyin.