Balık – 8 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

8 Temmuz haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Uranüs arasındaki gergin görünüm ile başlıyoruz. Bu ikili bela durumlar, özgürleşme, kaza, isyan etme, kontrolü kaybetme ile ilgilidir. Hafta boyunca sosyal ilişkileriniz, dostluk ilişkilerinizde tahammülün azalması, sizi kısıtlayan ve boğan insanları belki biraz sert bir şekilde hayatınızdan uzaklaştırmanız gerekebilir.

Özellikle parasal konularda, aniden ortaya çıkan masraflar ve stresle uğraşmanıza neden olabilir. Dostluk ilişkilerinde ve parasal konularda zarara uğramak olasıdır hafta boyunca. Dostlarınız sizi, işin içinde risk ve tehlike olan bir şeylere davet ederlerse kabul etmeyin! Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında da sert bir görünüm oluşacak. Hem özel hayatınız hem de sosyal çevre ilişkilerinde krizler söz konusu olabilir. Bu krizlerin nedeni ego mücadelesi olabileceği gibi finansal konular yüzünden de olabilir. Özel hayatınızda ya da çocuklarınızla ilgili hiçbir konuyu takıntı haline getirmemenizde yarar var. Size keyif verecek bir hobi bulmalı ve kendinizi şımartmalısınız. Sizi strese sokacak her türlü ortamdan uzak durmanızda yarar var. Hafta boyunca arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi kritize edebilir, sorgulayabilir bir takım mantıklı çıkarımlar yapma ihtiyacınız artabilir. Dostlarınızla ve arkadaşlarınızla iş yapmak, ortaklık kurmak içinde hafta boyunca hiç uygun değil. Gittiğiniz dernekler, kulüpler var ise oradaki insanlarla da münakaşa içine girmemeye özen gösterin. İş konularında ise özellikle hafta sonuna doğru sizi tatmin ve mutlu edecek gelişmeler söz konusu olacak.

Güneş/Neptün etkileşimi ile de evinizde yaratıcı çalışmalar yapmak, evinizde huzur ve konforu yakalamak için oldukça uygun bir süreç olabilecek. Bunun yanı sıra özellikle aşktan yana süper şanslı bir hafta içinde olacağınıza da işaret etmekte. Ve bu hafta Merkür Aslan burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve tam 3 hafta sürecek. 6. evinizde geri gidecek olan Merkür'ün sizlere bazı uyarıları olacaktır. Öncelikle iş yerinizde ve çalışma ortamınızda bilgisayarlarınızı yedeklemenizi öneririm, bu süreçte iş yerinde kullanılan elektronik cihazlar birden sapıtabilir. İş arkadaşlarınız ile aranızda yanlış iletişimden kaynaklı ciddi sorunlar baş gösterebilir. Bu dönem eski iş başvurularınızı gözden geçirmek, cv'nizi yeniden düzenlemek, elinizdeki işleri tamamlamak için harika bir zamandır. Ama yeni işlere başlamak pek talihli bir şekilde seyretmeyebilir.

Sağlıkla ilgili konulara yine bu dönem dikkat etmek yerinde olacaktır. Eski kronik bir takım rahatsızlıklarınız yeniden ortaya çıkabilir. Günlük işlerinizi halletmeye çalışırken trajikomik aksaklıklarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.