Balık – 9 Aralık Haftalık Burç Yorumu

9 Aralık haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve mesleki konulardan yana şanslı ve keyifli bir süreç başlamış olacak sizler için. Bazılarınız terfiler alabilir, bazılarınız iş değiştirebilir, bazılarınız ise yeni müşterilerle çalışabilir. Mesleki anlamda bir eğitim veya seminere de girebilirsiniz.

İki Hafta boyunca Venüs ile Satürn birlikte hareket edecekler. Sosyal çevre, arkadaşlıklar, dostluklardan yana sorunlu zamanlar geçirebilirsiniz. Bazı dostlarınızla aranızda finansal konular yüzünden soğukluk girebilir ya da aranız açılabilir. 12 Aralık’ta 19 derece İkizler burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma, tadilat, gayrimenkul alım-satım konuları ön planda. Bu işlerle ilgilenirken zaman zaman stres ve baskı altında hissedebilirsiniz. Özellikle iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda güç çekişmelerine dikkat. Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. İş ve mesleki konularda özellikle yavaş ve sakin davranmakta yarar var. Kandırılmayın, kendinizi güvence altına almadan ya da net bir şekilde güvenmeden girişimlerde bulunmayın. Size her şey bir şekilde rahatsız edici gelebilir, batabilir, ama bu etki geçici.

Jüpiter ile Uranüs arasında dinamik ve olumlu bir görünüm olacak. Bu ikili büyük fırsatlarla ilgilidir. Bu fırsatlar size sosyal çevreniz, arkadaşlarınız aracılığı ile gelebilir. Önemli haberler alabilir, önemli projelerin içine çekilebilirsiniz. Sürpriz ve size çok iyi gelecek bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Yayıncılık, web işleri, büyük fikirler, projeler… Heyecan verici gelişmeler kapıda! Ödüller alabilir, iş hayatından kazandığınız gelirler artabilir veya birinden çok büyük bir iyilik görebilirsiniz! 2019 sizi uğurlarken büyük ödülleri de kolunuzun altına sıkıştıracak belli ki!