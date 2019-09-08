Balık – 9 Eylül Haftalık Burç Yorumu

9 Eylül haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi burcundaki seyahati sürecinde; krediler, burslar, primler, ortaklaşa kazançlarla elde edilen gelirler, miraslar ön planda olabilecektir. Özellikle Merkür sayesinde 3 Ekim’e kadar bu konularla ilgili sözleşmeler, anlaşmalar, imza gerektiren koşullar gündeme gelebilir. Krediler için araştırmalar yapabilirsiniz.

Bu dönem biraz daha zihinsel farkındalık dönemidir. Kendinizde değiştirmek istediğiniz noktaları tespit etmek için güzel bir süreçtir. Yalnız elbette 8. ev, krizleri ilişkilendiren bir alan olduğundan, iletişim krizlerini yönetmeniz gerekebilir bol bol.

Bu hafta Venüs de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 8 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte; başkalarının finansal kaynaklarından rahatlıkla yararlanabilecek, ortaklaşa işlerden elde ettiğiniz kazançlarınızı arttırabilecek, miras, nafaka, prim gibi konularda şans sizden yana olacaktır. Yalnız sağlıkla ilgili harcamalarınız bu süreçte artabilir. Özellikle yumurtalıklar, üreme organları, pankreas, karaciğer, insülin gibi noktalarda sağlık harcamaları yapmanız gerekebilir. Venüs sayesinde ilişkilerde krizleri, diplomasi ve orta yolu bularak çözmeye çalışacaksınız. Bu dönem ilişkilerde daha fazla sahiplenici, daha kıskanç tavırlar sergileyebilirsiniz. Tutkulu bir aşk gelebilir ya da daha çok cinsellik odaklı bir aşk kapınızı çalabilir. Eğer sponsorluk, burs gibi arayışınız varsa bu süreçte de bu konularda da önümüzdeki dönemde kazançlı ve faydalı gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Bu hafta Balık burcunda zorlu bir Dolunay meydana gelecek. Mars, Neptün ve Jüpiter'in işin içinde olduğu özel bir açı kalıbı ile birlikte. Evlilik ve ortaklık konularında yaşadığınız ikilemler varsa bu dönemde yaşadığınız çelişkileri su yüzüne çıkaracak duygusal stresler yaşayabilirsiniz. Hayatınızda daha fazla romantizm ve aşk yaşamak için istekli olacaksınız. Zayıflamak ve diyet yapmak gibi konularda motivasyona ihtiyaç duyabilirsiniz. Mars, Neptün ve Jüpiter ile birlikte; abartılı bir hayal kırıklığı, gereksiz yere fazlaca iyimser bir hava, güvenilir bir zeminde ilerlememek, gelen fırsatları doğru değerlendirememek anlamını içermektedir. Kariyer konusunda kendinize aşırı güvenebilir ve bu alanda olası iyi fırsatları kaçırabilir, çarçur edebilirsiniz, dikkat edin. Hayata karşı yargılarınız, değerlendirmeleriniz bu dönem hatalı olabilir. Çevrenizdeki insanların sözlerine kulaklar vermenizde fayda var. Üstünüze bir miskinlik bulutu çökebilir ve hiçbir iş yapmak istemeyebilirsiniz. Hayatınızın akışını değiştirecek önemli atılımları yapmamanızda fayda var. Hayatınızda meydana gelen olayları, teklifleri veya her ne oluyorsa hızlı ve aktif bir şekilde, gerçekçi değerlendiremeyebilir ve bir hayalin peşinden sürüklenebilirsiniz, dikkat edin. Özellikle kariyer anlamında risk almak için uygun bir süreçte değilsiniz. Bu alanda ciddi bir hayal kırıklığı meydana gelebilir, beklentiniz karşılanmayabilir.