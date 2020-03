Balık – 9 Mart Haftalık Burç Yorumu

9 Mart haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

9 Mart’ta Başak burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Ortaklıklar, ilişkiler, sözleşmeler, anlaşmalar konuları üzerinde etkili olacak bu Dolunay. Kurduğunuz ikili ilişkiler, ortaklıklarla ilgili konularda bir takım kararlar vermenin arefesinde olabilirsiniz, bu bir ortaklığı veya ilişkiyi bitirmek veya yeni bir şeyler başlatmak adına olabilir. Yeni anlaşmaların, sözleşmelerin gündemde olacağı bir hafta sizleri bekliyor. Eğer yeni anlaşmalar, sözleşmeler imzalanacaksa tüm maddeleri dikkatli bir şekilde okuyun, işinize gelmeyen noktalar varsa bunları değiştirmeye çalışın.

Hafta boyunca dışarıdan gelen her türlü etkiye açık olacaksınız, diğer insanların ne söylediği, fikirleri sizlerin kararlarında etkili olacaktır. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat. Bırakılması gereken bir takım temalar olduğunu göstermekte. Bu ilişki ve ortaklıklardaki aynı devam alışkanlıklar olabilir, tavır ve davranışlar olabilir ya da en kötü ihtimalle ilişki veya ortağın kendisi bile olabilir. Bu dönem atacağınız imzalara, vereceğiniz sözlere, kuracağınız ortaklıklarda daha temkinli olmanızı öneririm. Koşulların ve şartların her an değişebileceğine karşı hazırlıklı olmalısınız. Bu dönemde evlilik, uzun ilişkiniz veya ortaklıkla ilgili yeni kararlar almak kalıcı değişimleri hayata geçirmek söz konusu olacaktır. Bu Dolunay’a Jüpiter’in olumlu desteği de olacak. Dostlarınızdan ve arkadaşlarınızdan destekler göreceğiniz, size fayda sağlayacak yeni insanlarla tanışacağınız, ödüller alabileceğiniz, primler kazanabileceğiniz, iş hayatınızdan kazandığınız gelirleri artırabileceğiniz bir Dolunay haftası sizleri bekliyor!