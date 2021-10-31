Balık Haftalık Burç Yorumu / 1 Kasım – 7 Kasım 2021

1 Kasım – 7 Kasım 2021 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yeniay yaşama bakış pencerenizi değiştiriyor. Arzularınızı gerçekleştirmek ve gelecek planlarınız için kararlı adımlar atabilirsiniz.

Uzak seyahatler, yurtdışı, yabancılar, eğitim, akademik, kişisel gelişim alanında yeniliklerle karşılaşabilirsiniz. Kariyer alanınızda sosyal medya, teknoloji, satış, ticaret alanında yeni anlaşmalar, sözleşmeler ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hukuki temalarda başlangıçlar, sonuçlanmalar meydana gelebilir. Kardeşler, kuzen ya da eşinizin akrabalarıyla bazı anlaşmazlıklara karşı temkinli olun, iletişiminizi doğru yönetin.