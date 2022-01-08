Balık Haftalık Burç Yorumu / 10 Ocak – 16 Ocak 2022

10 Ocak – 16 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Sırtınızı döndüğünüz alanda meydana gelecek Merkür retrosu, sizi ruhsal ve fiziksel anlamda hassasiyete itebilir. İçe dönebilir, takıntı ve korkularınız artabilir.

Geçmiş konularla yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Psikolojinize dikkat etmelisiniz. Maneviyat, kişisel gelişim, regresyon gibi psikolojik tedaviler iyi gelebilir. Uyku düzeninize dikkat edin. Gizli düşmanlıklarla karşılaşabilir, yüzleşmeler yaşanabilir. 26 Ocak- 4 Şubat arasında ise dostluklarınızla ilgili gerginlik ve yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Eski arkadaşlarınızla karşılaşabilirsiniz.