Balık Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Eylül 2023
11-17 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Balık burcunu bu hafta neler bekliyor?
Merkür retrosu önümüzdeki hafta sona eriyor. Artık ikili ilişkiler ve birlikteliklerde yeni kararlar alabilir, çevrenize duyurabilir, evlilik kararı verebilirsiniz. Taşınabilir, yeni bir işbirliğine girebilir, ortaklığa adım atabilirsiniz.
Hizmet aldığınız kişiler, çalışma koşullarınızla ilgili düzenleme yapabilir, yeni bir iş başvurusunda bulunabilir, görev tanımınızda değişim yaşayabilirsiniz. Yakın çevre, akraba, komşularla ilgili gündemler artabilir, onların hayatlarında gerçekleşen önemli konulara dahil olabilir, yıl sonuna kadar geçmiş projeleriniz adına harekete geçebilir, fikir birlikleri yapabilirsiniz. İletişim trafiği artacaktır. Ticari girişimlerde bulunabilir, ertelediğiniz konular, çıkamadığınız bir tatil programı varsa ele alınabilir. Sağlığınıza ay boyu dikkat etmelisiniz.